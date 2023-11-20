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Форвард СКА Зыков получил 5+20 за толчок на борт Полтапова в армейском дерби

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором СКА принимает столичный ЦСКА.

На седьмой минуте второго периода, при счёте 2:0 в пользу команды Романа Ротенберга, нападающий хозяев Валентин Зыков грубо толкнул на борт форварда ЦСКА Прохора Полтапова. В результате последнего увезли со льда, а нарушитель получил от судей 5+20 штрафа.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео скандального эпизода:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это второе армейское дерби в нынешнем сезоне. Первое прошло 6 октября в Москве и закончилось победой команды Романа Ротенберга (3:2).