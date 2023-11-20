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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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Форвард СКА Зыков получил 5+20 за толчок на борт Полтапова в армейском дерби

Форвард СКА Зыков получил 5+20 за толчок на борт Полтапова в армейском дерби
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором СКА принимает столичный ЦСКА.

На седьмой минуте второго периода, при счёте 2:0 в пользу команды Романа Ротенберга, нападающий хозяев Валентин Зыков грубо толкнул на борт форварда ЦСКА Прохора Полтапова. В результате последнего увезли со льда, а нарушитель получил от судей 5+20 штрафа.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео скандального эпизода:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Глотов (Алистров) – 14:35 (5x5)     2:0 Чивилёв (Алистров) – 24:34 (5x5)     2:1 Мамин (Карнаухов, Соркин) – 58:40 (6x4)    

Это второе армейское дерби в нынешнем сезоне. Первое прошло 6 октября в Москве и закончилось победой команды Романа Ротенберга (3:2).

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