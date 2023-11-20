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Немировски: не очень хорошая игра с нашей стороны, многими моментами остался недоволен

Немировски: не очень хорошая игра с нашей стороны, многими моментами остался недоволен
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Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом» (1:4).

«Можно сказать, не очень хорошая игра с нашей стороны. Много моментов, которыми я остался недоволен. Самое главное, сделать выводы — впереди очень важная домашняя серия. Готовимся к ней.

Почему допустили сразу три выхода один в ноль во втором периоде? Неправильная смена, неправильная игра с шайбой на синей линии. Грубейшие ошибки допустили. Шайбу нельзя терять, когда игроки идут на смену.

Доволен ли Дубакиным после возвращения из ВХЛ? Да. Показывает другую игру, нежели раньше. Но он может играть ещё лучше, ему есть куда расти. Он пытается найти это.

Планируется ли как-то обновлять состав из-за большого количества травм? Хотелось бы. Надеюсь, что Прохоркин и Аланов сыграют уже следующий матч. Надеюсь, что по Мёрфи будут какие-то хорошие новости уже на этой неделе.

Не опускаются ли руки у Красоткина? Антон весь сезон играет, он профессионал и понимает всё, выкладывается полностью. Все это видят», — приводит слова Немировски пресс-служба «Сибири».

«Сибирь» потерпела третье подряд поражение, остаётся с 33 очками и идёт на восьмой строчке Востока. В ближайшей игре команда Дэвида Немировски 22 ноября примет на своём льду «Сочи».

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