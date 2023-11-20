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Нападающий «Торпедо» Атанасов забил невероятный гол с отрицательного угла

Нападающий «Торпедо» Атанасов забил невероятный гол с отрицательного угла
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В Нижнем Новгороде прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное «Торпедо» нанесло поражение астанинскому «Барысу» (4:2).

Матч запомнился невероятным голом нападающего хозяев Василия Атанасова с отрицательного угла в середине второго периода. После этого гола счёт стал 2:1 в пользу нижегородцев.

«Чемпионат» предлагаем посмотреть видео второй шайбы нижегородцев в этом матче:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Команда Игоря Ларионова победила во втором матче кряду, набрала 42 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции. В следующем матче нижегородцы сыграют 23 ноября в гостях с московским «Динамо».

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