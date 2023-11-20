Защитник СКА Сергеев прокомментировал победу в армейском дерби

Защитник питерского СКА Артём Сергеев поделился эмоциями после победы своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со столичным ЦСКА (2:1).

«Ощущения отличные. Когда выигрываешь, всегда приятно. Не скажу, что для меня это особенная игра, но то, что она более эмоциональная, чем другие — 100%. Разбирали психологические проблемы ЦСКА? Нет, конечно, только игру. Мы выходим играть. Какие у них проблемы, есть ли они вообще — не разбираем. Да и не в курсе вообще», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, СКА набрал 38 очков и переместился на пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Это уже вторая в текущем сезоне победа СКА в армейском дерби. Первое, в котором команда Романа Ротенберга победила в гостях 3:2, прошло 6 октября.