Ротенберг: в жизни не видел, что команда почти весь матч в меньшинстве. Но таков путь СКА!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды в армейском дерби над столичным ЦСКА (2:1).

«Хоккейный праздник, полные трибуны гнали нас вперёд. Четвёртая игра подряд через день с учётом перелётов. Ребята молодцы, нужно поблагодарить всю команду. Один период сыграли полностью в меньшинстве. Не буду комментировать судейство, судейство мы игнорируем. Никогда такого в жизни не видел, что команда дома почти весь матч играет в меньшинстве. Но это жизнь, таков наш путь, будем выигрывать в меньшинстве! Есть резервы, будем добавлять, детали будем улучшать. Но главное – у нас есть командный дух, у всех горят глаза. Хочу поблагодарить соперника, надеюсь, что новые матчи с ЦСКА будут ещё ярче», — передаёт слова Ротенберга с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Это уже вторая в текущем сезоне победа СКА в армейском дерби. Первое прошло 6 октября, в котором команда Романа Ротенберга победила в гостях 3:2.