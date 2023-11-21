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Источник: сборная России по хоккею не примет участия в Кубке мира в 2025 году

Источник: сборная России по хоккею не примет участия в Кубке мира в 2025 году
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Сборная России, вероятнее всего, не примет участия в Кубке мира по хоккею в 2025 году, сообщает Daily Faceoff со ссылкой на подкаст инсайдера Эллиотта Фридмана.

По данным источника, на данный момент нет точной информации, сколько стран примут участие в турнире. Предполагается, что на турнире могут выступить четыре или шесть стран. Вероятнее всего, это будут Канада, США, Швеция и Финляндия. Ожидается, что сам турнир продлится неделю, а часть матчей могут пройти в Европе.

Канада и США могут провести матчи в Северной Америке, а Швеция и Финляндия сыграют за границей. Решающие матчи Кубка мира могут пройти на востоке США.

Национальная команда России не войдёт в число участников из-за ситуации на Украине.

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