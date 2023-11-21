Капитан «Нью-Джерси» вернулся к тренировкам

Капитан «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир вернулся к тренировкам после травмы, полученной 27 октября в матче с «Баффало Сэйбрз».

Напомним, в одном из эпизодов матча Коннор Клифтон на входе в зону «Баффало» жёстко встретил капитана «дьяволов» Нико Хишира. Защитник «клинков» попал плечом в голову швейцарскому нападающему.

«Было приятно увидеть его на тренировке. Увидев Нико, ребята немного оживились. Мы надеемся, что завтра он также примет участие в тренировке, но у меня нет конкретных сроков его возвращения Посмотрим, как пройдет тренировка», — приводит слова главного тренера команды Линди Раффа официальный сайт НХЛ.

Стоит отметить, что всего Хишир пропустил девять игр. В этом сезоне Хишир забросил две шайбы в семи матчах. Без него «Дэвилз» одержали четыре победы и потерпели пять поражений.