Кугрышев — о 5 голах в 5 матчах: может быть, возвращается то, что не забил в начале сезона

Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над минским «Динамо» (3:1).

«Вязкий хоккей сегодня был, тяжелая игра. Сопернику было тяжело так же, как и нам. Мы просто были чуть лучше в реализации и забили свои моменты, потому и выиграли.

Удивило ли чем-то «Динамо» по сравнению с первой встречей? В принципе в Минске была такая же тяжелая игра. Не было такого, чтобы соперник прямо чем-то удивил. Мы готовились и знали, что будет тяжело.

За счет чего у меня получается держать такую результативность (пять голов в пяти последних матчах. — Прим. «Чемпионата»)? Трудно сказать. Может быть, возвращается то, что я не забил в начале сезона, когда было куча моментов. Сейчас дай бог, чтобы получалось дальше помогать команде», — приводит слова Кугрышева пресс-служба «Лады».