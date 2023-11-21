«Для наших болельщиков это катастрофа». Новиков — о неучастии сборной России в Кубке мира

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал возможный пропуск сборной России Кубка мира в 2025 году.

«Хоккей может стать сообществом, которое может подать пример отношений. Я надеюсь на то, что Тардиф и лидеры национальных федераций подумают насчёт того, что хоккей должен быть локомотивом в снижении накала международной обстановки. Потом, может быть, подтянется и футбол. Не надо бояться, когда в нас пускают стрелы. Нужно уметь держать стойку. Где надо — улыбаться, где надо — быть серьёзным. Сегодня это часть жизни. Надежда умирает последней.

Для российских болельщиков это катастрофа. Хоккей — наш национальный вид спорта. Конечно, нам бы хотелось увидеть соревнования с участием наших ребят. На чемпионатах мира болельщики общаются друг с другом. Они уезжают оттуда с прекрасным настроением и добротой, которую разносят в свои страны. Вспомните чемпионат мира по футболу в Катаре. Это же просто космос какой-то! Жаль, что нас там не было. Спорт — площадка дружбы между народами. Он не для спортсменов, а для людей и планеты Земля», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, ранее инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что сборная России, вероятнее всего, не примет участия в Кубке мира по хоккею в 2025 году.