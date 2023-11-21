Каменский: на российских игроках держится спортивная составляющая и бизнес НХЛ

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил возможный пропуск сборной России Кубка мира в 2025 году.

«В НХЛ заинтересованы, чтобы наши хоккеисты играли на этом турнире. Они в лиге на лидирующих ролях, поэтому я не знаю, почему вынесено такое решение. Может, оно промежуточное. Давайте дождёмся конкретного заявления НХЛ, которая проводит этот турнир. Если даже такое произойдёт, то турнир опять потеряет свою значимость. Как можно видеть, наши ребята являются сейчас одними из лучших в лиге и на них держится спортивная составляющая и бизнес лиги.

Турнир проводят не федерации, а НХЛ, и НХЛ и профсоюз только могут быть против. Это чисто коммерческий турнир, и никто федерации не будет слушать», — цитирует Каменского ТАСС.