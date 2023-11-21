ESPN: у НХЛ недостаточно времени, чтобы спланировать логистику для крупного Кубка мира

Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN подтвердил участие в Кубке мира 2025 года только четырёх команд: США, Канады, Швеции и Финляндии.

«Международный хоккейный турнир НХЛ, запланированный на февраль 2025 года, будет сокращён до четырёх национальных команд. Это подтвердили источники ESPN. В предлагаемом мероприятии примут участие национальные команды США, Канады, Швеции и Финляндии.

Текущая концепция турнира 2025 года не предполагает участия российских игроков. В него войдут только четыре страны. Один источник сообщил, что у НХЛ недостаточно времени, чтобы спланировать логистику для более крупного турнира», — сказано в статье Вышински.

Напомним, ранее инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что сборная России, вероятнее всего, не примет участия в Кубке мира по хоккею в 2025 году.