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«Они ещё попросят нас вернуться». Плющев — о Кубке мира без сборной России

«Они ещё попросят нас вернуться». Плющев — о Кубке мира без сборной России
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал возможное проведение Кубка мира без национальной команды России.

«Не думаю, что здесь стоит чему-то удивляться. Там решают не спортивные функционеры, а немного другие люди.

Вообще, не надо ничего ни у кого просить. Мы — самодостаточная страна, у нас самодостаточный хоккей. Надо просто заниматься своими делами. Придёт время — думаю, достаточно скоро, — когда всё вернётся на круги своя. И мы будем по-другому держать голову. Всё будет хорошо. Не надо думать о том, чего они скажут — да по барабану. Мы — одна шестая часть земного шара, хоккейная держава. И они ещё попросят нас вернуться», — сказал Плющев в интервью «Газете.Ru».

Напомним, ранее инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что сборная России, вероятнее всего, не примет участия в Кубке мира по хоккею в 2025 году.

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Источник: сборная России по хоккею не примет участия в Кубке мира в 2025 году
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