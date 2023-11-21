Михайлов: даже такая независимая лига, как НХЛ, поддалась политическому нажиму

Двукратный олимпийский чемпион, член тренерского совета Федерации хоккея России Борис Михайлов высказался по поводу вероятного проведения Кубка мира без сборной России.

«Для меня это не новость. Даже такая независимая лига, как НХЛ, поддалась политическому нажиму. Я не вижу большой трагедии в этом, просто трагедией будет то, что потеряет от этого мировой хоккей. А мы уже два года играем в изоляции. Одна организация [Международная федерация хоккея] уже говорит о том, что, возможно, там рассмотрят наше возвращение. Да, нас никуда не включат. Настанет время, они сами к нам придут», — сказал Михайлов в интервью ТАСС.

Напомним, ранее инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что сборная России, вероятнее всего, не примет участия в Кубке мира по хоккею в 2025 году.