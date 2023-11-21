«Большие заработки будут именно с участием России». Дементьев — об организации Кубка мира

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о возможном проведении Кубка мира без участия сборной России.

«Этот турнир в любом случае будет интересен, потому что там будут выступать очень серьёзные игроки. Но в большой степени для специалистов, чем для болельщиков. Потому что для болельщиков противостояние с Россией будет иметь первостепенное значение. Для любой сборной – Швеции, Финляндии, а тем более Канады и США. Я надеюсь, что это решение не окончательное. Всё-таки финансовый вопрос немаловажный. Это повлияет на рейтинги турнира и финансовые сборы.

Рейтинги без сборной России будут значительно хуже? Зрительский интерес к этим матчам будет, но без сборной России он, конечно, окажется ниже. Люди, которые работают на телевидении и покупают рекламу, понимают все составляющие данного действа. Большие заработки будут именно с участием России. Поэтому я отношусь к данной информации как предварительной, как к проверке мнения мировой общественности. А уже из этого будут исходить люди, которые принимают окончательное решение. То, что финансовые рейтинги без сборной России будут ниже, это однозначно», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, ранее инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что сборная России, вероятнее всего, не примет участия в Кубке мира по хоккею в 2025 году.