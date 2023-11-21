Глава профсоюза НХЛ прокомментировал возможное проведение Кубка мира без сборной России

Глава Ассоциации хоккеистов НХЛ Марти Уолш прокомментировал возможное проведение Кубка мира по хоккею без сборной России.

«Здесь есть более серьёзная проблема. Есть федерации, которые не позволяют другим игрокам участвовать в турнире. Мы должны принять всё это во внимание.

Я представляю всех игроков и поддержу своих ребят. Это действительно сложная и прискорбная ситуация. Мы думаем о том, чтобы попытаться отделить спорт от того, что происходит в мире, но сейчас это действительно сложно сделать», — приводит слова Уолша Daily Faceoff.

Напомним, ранее инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что сборная России, вероятнее всего, не примет участия в Кубке мира по хоккею в 2025 году.

Ранее ESPN заявил о проблемах с логистикой для организации крупного турнира.