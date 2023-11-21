«Если бы лесорубы вышли…» Кравец — о регулярных заменах вратаря «Авангарда» в овертаймах

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Трактором» (2:1 ОТ) рассказал про регулярную замену вратаря на четвёртого полевого игрока в овертаймах.

«Постоянно снимаем вратаря в овертайме? Знаете, когда есть исполнители – то почему нет? Это же преимущество. Если бы лесорубы вышли и шайбу потеряли – это другой вопрос. А тут уровень КХЛ, все ребята мастеровитые. Используем сильную сторону нашего первого звена.

Да, голы забило только первое звено. Но так всю жизнь было, что есть люди, которые решают судьбы матчей. Сейчас у нас есть наши лидеры, другие тянутся за ними. Надеюсь, что скоро другие нападающие перестанут попадать в штангу и будут с сердцем забивать голы», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.