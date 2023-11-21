Милан Лучич освобождён под подписку о невыезде, он не признал вину в домашнем насилии

Нападающий «Бостон Брюинз» Милан Лучич был освобождён под подписку о невыезде после предъявления ему обвинения в домашнем насилии, сообщает Boston Herald.

Лучич не признал себя виновным по обвинению, которое было зачитано в ходе судебного заседания, которое длилось около восьми минут. Судья обязал Лучича отказаться от алкоголя до следующего заседания, которое назначено на 19 января 2024 года.

Напомним, источники сообщали, что вечером в пятницу, 17 ноября, в службу 911 поступил звонок, в котором говорилось, что Лучич пытался задушить свою жену Бриттани после словесной ссоры, предположительно перешедшей в физическую форму. Согласно копии полицейского отчёта, Лучич якобы тянул жену за волосы, а полиция «заметила покраснение в области груди жертвы».