«Страдает весь хоккей». Зюзин — об отстранении России от международных соревнований

Известный в прошлом защитник, тренер по развитию ХК «Сочи» Андрей Зюзин прокомментировал возможное проведение Кубка мира 2025 года без сборной России.

«Неучастие российских игроков — это минус для всего мирового хоккея. Наши ребята представляют себя в НХЛ. Без их участия Кубок мира будет неполноценным. Насколько это может сказаться на самих хоккеистах — не знаю. На сегодняшний день мы играем с белорусами, китайцами и казахами. Варимся в своём соку и ждём, когда будут приняты правильные решения и нам дадут сыграть на мировом уровне. От этого страдает весь хоккей. Ничего хорошего тут нет. Хотелось бы, чтобы наши ребята приняли участие в Кубке мира. Они этого заслуживают. Без участия россиян Кубок мира уже не будет тем же самым», — сказал Зюзин в интервью Allhockey.

Ранее глава Ассоциации хоккеистов НХЛ Марти Уолш прокомментировал возможное проведение Кубка мира по хоккею без сборной России.