Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Страдает весь хоккей». Зюзин — об отстранении России от международных соревнований

«Страдает весь хоккей». Зюзин — об отстранении России от международных соревнований
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом защитник, тренер по развитию ХК «Сочи» Андрей Зюзин прокомментировал возможное проведение Кубка мира 2025 года без сборной России.

«Неучастие российских игроков — это минус для всего мирового хоккея. Наши ребята представляют себя в НХЛ. Без их участия Кубок мира будет неполноценным. Насколько это может сказаться на самих хоккеистах — не знаю. На сегодняшний день мы играем с белорусами, китайцами и казахами. Варимся в своём соку и ждём, когда будут приняты правильные решения и нам дадут сыграть на мировом уровне. От этого страдает весь хоккей. Ничего хорошего тут нет. Хотелось бы, чтобы наши ребята приняли участие в Кубке мира. Они этого заслуживают. Без участия россиян Кубок мира уже не будет тем же самым», — сказал Зюзин в интервью Allhockey.

Ранее глава Ассоциации хоккеистов НХЛ Марти Уолш прокомментировал возможное проведение Кубка мира по хоккею без сборной России.

Материалы по теме
Глава профсоюза НХЛ прокомментировал возможное проведение Кубка мира без сборной России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android