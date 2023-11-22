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Форвард «Вашингтона» отреагировал на то, что показал скорость быстрее чем у Макдэвида

Форвард «Вашингтона» отреагировал на то, что показал скорость быстрее чем у Макдэвида
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Николя Обе-Кюбель отреагировал на тот факт, что оказался быстрее звёздного форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида по максимальной скорости в текущем сезоне.

«После того, как его отправили из тренировочного лагеря начинать сезон в «Херши», Николя Обе-Кюбель вернулся в огне — и он также стал восьмым самым быстрым хоккеистом в НХЛ в этом сезоне с максимальной скоростью 23,42 миль в час (да, быстрее, чем у Макдэвида).

Обе-Кюбель отреагировал: «Оу. Круто!», — пишет журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.

В текущем сезоне 27-летний Николя Обе-Кюбель провёл четыре матча в составе «Кэпиталз», в которых набрал 3 (1+2) очка.

В ближайшей игре «Вашингтон» сыграет дома в ночь с 22 на 23 ноября с «Баффало Сэйбрз».

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