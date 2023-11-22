«Питтсбург» потерял из-за травм двух игроков на длительный срок

Нападающий «Питтсбурга» Рикард Ракелль и защитник Чад Руведел выбыли с травмами. Как сообщает пресс-служба клуба, у 30-летнего шведского нападающего травма верхней части тела и он выбыл на долгий срок. 33-летний защитник может пропустить несколько недель из-за травмы нижней части тела.

Кроме того, следующий матч команды с «Рейнджерс» может пропустить форвард Брайан Раст. У игрока травма нижней части тела, он не завершил тренировку команды во вторник.

Ракелль в текущем сезоне за 17 матчей отдал четыре результативные передачи, Руведел в 15 играх отметился одним ассистом. Клуб уже вызвал из АХЛ защитника Джона Людвига.

«Питтсбург» набрал 18 очков по итогам 17 матчей в текущем регулярном чемпионате и занимает 10-е место в таблице Запада.