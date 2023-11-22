Голкипер «Ак Барса» Артур Ахтямов рассказал, как хоккеисты соперника могут психологически воздействовать на вратаря и вспомнил случай с ним во время игры в ВХЛ.

«Вратаря сложно вывести из себя. Стараешься не обращать внимания на такие моменты. Бывает, иногда задевают.

В Континентальной хоккейной лиге я провёл не так много игр, но в прошлом сезоне, когда я играл в «Нефтянике», произошёл инцидент. В матче Всероссийской хоккейной лиги против «Горняка-УГМК» один парень мне всю игру что-то говорил, цеплял. По итогу мы этот матч проиграли, к сожалению. Вспоминая его слова, сложно было не сорваться», — цитирует Ахтямова Legalbet.

22-летний Ахтямов провёл 15 матчей в КХЛ за «Ак Барс» в сезоне-2023/2024. В выездной встрече против «Адмирала» (3:0) голкипер отыграл на ноль.