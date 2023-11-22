«Приятно быть частью длинной истории». Джордан Уил высказался о 77-летии «Динамо»

31-летний канадский нападающий бело-голубых Джордан Уил высказался о 77-летии хоккейного клуба «Динамо». Во вчерашнем матче с «Ак Барсом» форвард стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи и помог динамовцам победить со счётом 4:1.

«Это круто, что «Динамо» уже столько лет. Длинная история клуба, очень приятно быть её частью. Честно не знал об этой дате, стараемся радовать болельщиков в каждой игре», — цитирует Уила Legalbet.

22 ноября «Динамо» отмечает 77-й день рождения. Бело-голубые 11 раз выигрывали чемпионат СССР и России. Динамовцы становились обладателями Кубка Гагарина в сезонах-2011/2012 и 2012/2013.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поздравил бело-голубых с днём рождения.