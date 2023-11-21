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Зинэтула Билялетдинов поздравил московское «Динамо» с предстоящим днём рождения

Зинэтула Билялетдинов поздравил московское «Динамо» с предстоящим днём рождения
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от московского «Динамо» (1:4) поздравил бело-голубых с днём рождения. Напомним, завтра, 22 ноября, московскому клубу исполняется 77 лет.

«Завтра у московского «Динамо» день рождения? Это великий, большой клуб, с большими традициями. Я – воспитанник хоккейной школы «Динамо», работал с многими тренерами, они мне помогали, растили меня. Благодарен клубу за то, что было. Когда был молодым, то не представлял себя в составе другого клуба. Самые добрые пожелания «Динамо», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Билялетдинов в составе «Динамо» становился обладателем Кубка СССР, был серебряным и бронзовым призёром чемпионата СССР. В качестве главного тренера бело-голубых выигрывал чемпионат России.

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