Андреофф и Крощинский устроили яркую драку в матче «Сибирь» — «Сочи»

В эти минуты в Новосибирске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает «Сочи». После первого периода счёт 2:0 в пользу новосибирцев.

В конце первой двадцатиминутки канадский форвард «Сибири» Энди Андреофф и игрок обороны южан Фёдор Крощинский устроили яркую и долгую драку.

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По итогам эпизода оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Сибирь» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком» 25 ноября. «Сочи» отправится во Владивосток на гостевой матч с «Адмиралом» 24 ноября.