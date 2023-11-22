Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андреофф и Крощинский устроили яркую драку в матче «Сибирь» — «Сочи»

Андреофф и Крощинский устроили яркую драку в матче «Сибирь» — «Сочи»
Комментарии

В эти минуты в Новосибирске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает «Сочи». После первого периода счёт 2:0 в пользу новосибирцев.

В конце первой двадцатиминутки канадский форвард «Сибири» Энди Андреофф и игрок обороны южан Фёдор Крощинский устроили яркую и долгую драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам эпизода оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Сибирь» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком» 25 ноября. «Сочи» отправится во Владивосток на гостевой матч с «Адмиралом» 24 ноября.

Материалы по теме
У «Сибири» возросли шансы на счастливое будущее? Теперь в клубе топ-бригада вратарей
У «Сибири» возросли шансы на счастливое будущее? Теперь в клубе топ-бригада вратарей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android