Крикунов — о Воронкове в НХЛ: главное, чтобы из него не сделали дурного хоккеиста

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал о перспективах российского нападающего «Коламбуса» Дмитрия Воронкова в НХЛ.

«Сможет ли Воронков закрепиться в Национальной хоккейной лиге? Он силовой нападающий, тут не только от него зависит. Он парень техничный, но без фарта ему не обойтись. В НХЛ многое зависит от тренера. Повезёт — останешься там играть.

У каждого специалиста своё видение. Главное, чтобы из него не сделали дурного хоккеиста. Там они быстро хорошего игрока переделывают в обычного, ломают им игру.

Если захочет остаться в НХЛ, возможно, ему придётся подстраиваться под модель, под дурную игру: шайбу получил, вбросил в зону, и покатился бороться», — цитирует Крикунова Legalbet.

Воронков принял участие в четырёх предсезонных матчах НХЛ. Нападающий отметился в них одной результативной передачей. Решением руководства «Коламбуса» Воронков был отправлен в АХЛ.