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Сушинский отреагировал на вероятное отсутствие сборной России на Кубке мира

Сушинский отреагировал на вероятное отсутствие сборной России на Кубке мира
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Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский прокомментировал возможное отсутствие сборной России на Кубке мира по хоккею 2025 года.

«НХЛ всегда ориентирована на деньги. Ей хочется продавать как можно больше билетов, маек, пива и бургеров. Если примут решение, что сборной России на Кубке мира не будет, то получится какой-то усечённый турнир. Пишут про участие США, Канады, Швеции и Финляндии. То есть чехов тоже не будет, как и разных сборных вроде молодых звёзд Европы и Северной Америки. Значит, меньше затрат, маркетинга, а организаторы посчитали, что они останутся в плюсе. Посмотрим, как всё получится без России», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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