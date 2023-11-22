Форвард «Торпедо» Летунов заменит Ивана Морозова на Матче звёзд КХЛ

В составе дивизиона Боброва на Матч звёзд КХЛ произошла замена, сообщает пресс-служба лиги.

Вместо травмированного нападающего «Спартака» Ивана Морозова команду дивизиона Боброва на звёздном уикенде представит форвард «Торпедо» Максим Летунов. В текущем сезоне 26-летний Летунов набрал 31 (16+15) очко и идёт на восьмом месте в списке бомбардиров всей лиги.

Напомним, главным тренером команды дивизиона Боброва стал наставник «Спартака» Алексей Жамнов, команду дивизиона Тарасова возглавил тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, главным тренером команды дивизиона Харламова стал наставник магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин, а с командой дивизиона Чернышёва будет работать главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.