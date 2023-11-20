«Смешно. Но это привлечёт болельщиков». Сушинский — об экс-футболистах на Матче звёзд

Чемпион мира 2008 года, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался по поводу участия Александра Мостового, Андрея Аршавина, Романа Широкова и Дмитрия Сычёва в Матче звёзд КХЛ.

«Футболисты будут на Матче звёзд КХЛ? Смешно. Но это привлечёт новых болельщиков. Очевидно, что такими методами лига пытается привлечь больше внимания и у них это уже получается. Не вижу тут каких-то противоречий. Да, футбол у нас так себе, но почему бы не посмотреть, как они себя проявят на хоккее? Хоккей даст им новый импульс в медиапространстве. КХЛ развлекается — и правильно делает», — сказал Сушинский в интервью Sport24.

Ранее участие бывших футболистов прокомментировал легендарный советский хоккеист Александр Мальцев.