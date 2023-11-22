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«Автомобилист» забил «Динамо», когда минчане перестали играть, но свистка не было

В эти минуты в Екатеринбурге проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Автомобилист» принимает минское «Динамо». После второго периода счёт 3:1 в пользу гостей.

На 16-й минуте второго периода во время атаки «Автомобилиста» игроки начали праздновать заброшенную шайбу, хотя она не пересекла линию ворот. Увидев это, игроки минского клуба перестали бороться, и Алексей Бывальцев добил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Автомобилист» примет на своём льду тольяттинскую «Ладу» 25 ноября. Минское «Динамо» в столице Беларуси примет ЦСКА 24 ноября.