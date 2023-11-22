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Окулов отреагировал на критику ЦСКА со стороны Бориса Михайлова

Окулов отреагировал на критику ЦСКА со стороны Бориса Михайлова
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Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал, как реагирует на критику армейского клуба от двукратного олимпийского чемпиона, члена наблюдательного совета команды Бориса Михайлова.

«Обращаем ли внимание на критику со стороны Бориса Петровича Михайлова в прессе? Конечно, мы все живём в XXI веке. Читаем «Чемпионат», AllHockey, это везде можно прочитать. В каждом комментарии, хоть позитивном, хоть негативном, есть свои плюсы и минусы. Когда это говорит человек с таким пониманием хоккея, нужно прислушаться, намотать на ус и почерпнуть позитивные моменты из этого. Без поражений не бывает побед», — сказал Окулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Окуловым читайте на «Чемпионате» завтра, 23 ноября, в 10:00 мск.

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