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Шесть российских хоккеистов вошли в топ-50 лучших молодых игроков НХЛ по версии TSN

Шесть российских хоккеистов вошли в топ-50 лучших молодых игроков НХЛ по версии TSN
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Шесть россиян попали в топ-50 лучших молодых хоккеистов, которые выступают в НХЛ или связаны с лигой. Рейтинг составлен канадским каналом TSN.

В список были включены игроки моложе 24 лет на начало сезона-2023/2024. Среди россиян в рейтинге оказались форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (№12), нападающий «Сочи» Матвей Мичков (№16), защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков (№34), игрок обороны СКА Александр Никишин (№39), защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев (№46) и вратарь системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров (№47).

Лидером рейтинга является канадский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. На второй строчке — защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз, на третьем месте — центрфорвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз.

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