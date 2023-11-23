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Шайба Строума в овертайме помогла «Вашингтону» победить дома «Баффало»

Шайба Строума в овертайме помогла «Вашингтону» победить дома «Баффало»
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В Вашингтоне, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (4:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Петерка (Джост, Олофссон) – 10:09     0:2 Бенсон (Олофссон) – 16:04     1:2 Алексеев (Дауд, ван Римсдайк) – 17:01     2:2 Оши (Макмайкл) – 27:50     2:3 Козенс (Далин, Миттельштадт) – 36:18 (pp)     3:3 Уилсон (Строум, Карлсон) – 58:45     4:3 Строум (Карлсон) – 64:52    
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