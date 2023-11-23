Шайба Строума в овертайме помогла «Вашингтону» победить дома «Баффало»

В Вашингтоне, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (4:3).