Главный тренер «Вашингтона» вручил Алексееву его первую шайбу в НХЛ. Видео из раздевалки

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ).

В составе столичной команды заброшенной шайбой отметился российский защитник Александр Алексеев, для которого этот гол стал первым на уровне НХЛ. После завершения встречи главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери в раздевалке подарил россиянину заброшенную им шайбу.

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В начале видео Карбери также поздравил ещё одного защитника «Кэпиталз», Ника Дженсена, сегодня сыгравшего свой 500-й матч за карьеру в североамериканской лиге. Американский хоккеист дебютировал в НХЛ в сезоне-2016/2017, а в «Вашингтон» он перебрался в ходе чемпионата-2018/2019.