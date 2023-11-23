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Валерий Ничушкин продлил серию с заброшенными шайбами до пяти матчей

Валерий Ничушкин продлил серию с заброшенными шайбами до пяти матчей
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В эти минуты на «Болл-Арене» в Колорадо проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс». После первого периода хозяева впереди — 2:1.

Российский форвард Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой, отличившись при игре в большинстве. Отметим, что Ничушкин забивает уже в пятой игре подряд. До этого россиянин забивал в матчах с «Сиэтл Кракен» (5:1), дважды отличился с «Анахайм Дакс» (8:2), а также по разу забил «Даллас Старз» (6:3) и «Нэшвилл Предаторз» (3:4).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, всего в текущем сезоне на счету Ничушкина 16 (8+8) результативных баллов в 18 играх регулярки НХЛ.

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