Шайба Торопченко помогла «Сент-Луису» взять верх в выездной «перестрелке» с «Аризоной»

В Темпе, на стадионе «Маллетт-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» потерпела поражение от «Сент-Луис Блюз» (5:6).

Российский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко отметился в этой встрече заброшенной шайбой, поразив ворота соперника на пятой минуте второго периода. Также у гостей забрасывали Брэйден Шенн, Колтон Парэйко, Ник Ледди, Роберт Томас и Кевин Хейз.

У «койотов» отличились Ник Бьюгстад, Джейсон Цукер, Лоусон Круз, Майкл Карконе и Ник Шмальц.

«Сент-Луис» набрал 21 очко и занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Аризона» осталась с 18 очками и идёт на 10 строчке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.