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Шайба Торопченко помогла «Сент-Луису» взять верх в выездной «перестрелке» с «Аризоной»

Шайба Торопченко помогла «Сент-Луису» взять верх в выездной «перестрелке» с «Аризоной»
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В Темпе, на стадионе «Маллетт-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» потерпела поражение от «Сент-Луис Блюз» (5:6).

Российский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко отметился в этой встрече заброшенной шайбой, поразив ворота соперника на пятой минуте второго периода. Также у гостей забрасывали Брэйден Шенн, Колтон Парэйко, Ник Ледди, Роберт Томас и Кевин Хейз.

У «койотов» отличились Ник Бьюгстад, Джейсон Цукер, Лоусон Круз, Майкл Карконе и Ник Шмальц.

«Сент-Луис» набрал 21 очко и занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Аризона» осталась с 18 очками и идёт на 10 строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (Нейборс) – 08:47     1:1 Бьюгстад (Маччелли) – 10:40     1:2 Парэйко (Саад) – 12:15     2:2 Цукер (Карконе) – 18:06     3:2 Круз (Маччелли, Бьюгстад) – 20:22     3:3 Ледди (Капанен) – 23:40 (sh)     3:4 Торопченко (Фолк) – 24:13 (sh)     4:4 Карконе (Керфут, Бойд) – 26:56     5:4 Шмальц (Мозер, Келлер) – 28:00     5:5 Томас (Кайру, Перунович) – 30:49     5:6 Хейз (Саад) – 44:13    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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