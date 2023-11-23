Шайба Шаранговича не спасла «Калгари» от поражения в Нэшвилле
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В Нэшвилле, на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» нанёс поражение «Калгари Флэймз» (4:2).
Шайбы в составе победителей забросили Колтон Сиссонс, Райан О'Райлли, Александр Каррье и Юусо Пярссинен. У гостей отличились Ноа Хэнифин и Егор Шарангович..
НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Сиссонс (Йози, Смит) – 02:33 (sh) 1:1 Ханифин (Манджапане, Танев) – 04:46 2:1 О'Райлли (Макдона, Нюквист) – 11:23 3:1 Каррье – 51:56 4:1 Пярссинен (Томасино, Макдона) – 57:22 (pp) 4:2 Шарангович – 59:15 (sh)
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