Шайба Шаранговича не спасла «Калгари» от поражения в Нэшвилле

В Нэшвилле, на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» нанёс поражение «Калгари Флэймз» (4:2).

Шайбы в составе победителей забросили Колтон Сиссонс, Райан О'Райлли, Александр Каррье и Юусо Пярссинен. У гостей отличились Ноа Хэнифин и Егор Шарангович..