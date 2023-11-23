«Нереально!» Защитник «Вашингтона» Алексеев поделился эмоциями от первого гола в НХЛ

Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев поделился эмоциями от своего первого гола в НХЛ. Россиянин стал автором заброшенной шайбы в победном матче с «Баффало» (4:3 ОТ).

«Нереально! Я даже не заметил, как шайба влетела в ворота. Но ощущения непередаваемые. Упал огромный груз с моих плеч», — цитирует Алексеева пресс-служба клуба.

Алексеев набрал первое очко в нынешнем сезоне и забил первый гол за карьеру в НХЛ. Ранее игрок провёл восемь матчей в текущем сезоне. Всего за карьеру в НХЛ Алексеев принял участие в 42 матчах, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач с показателем полезности «-2».