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Борис Майоров отреагировал на травму ведущего центрального нападающего «Спартака»

Борис Майоров отреагировал на травму ведущего центрального нападающего «Спартака»
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Двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров заявил, что травма центрального нападающего первого звена «Спартака» Ивана Морозова является серьёзной потерей для красно-белых.

«Травма Ивана Морозова – это, конечно, потеря для «Спартака», даже при всех последних успехах команды. Всё-таки это центральный нападающий ведущего звена москвичей, в котором играют Порядин и Голдобин», – сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем регулярном чемпионате на счету Ивана Морозова 31 (9+22) очко в 30 матчах за столичный клуб. Сегодня «Спартак» проведёт матч со СКА. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

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