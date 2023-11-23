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Президент ФХР Владислав Третьяк сделал фото со своим внуком Максимом — вратарём «Сочи»

Президент ФХР Владислав Третьяк сделал фото со своим внуком Максимом — вратарём «Сочи»
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Президент ФХР Владислав Третьяк сфотографировался с вратарём «Сочи» Максимом Третьяком. Примечательно, что голкипер сочинского клуба является внуком легендарного советского вратаря. Родственники встретились во Владивостоке, где «Сочи» проведёт матч с «Адмиралом» 24 ноября.

«Итак, друзья, ситуация во Владивостоке. Мы, значит, из Сочи летели с Максимом Третьяком, а у них, оказывается, тут свой Третьяк на месте есть», — подписала фото пресс-служба сочинского клуба.

Фото: ХК «Сочи»

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прилетел во Владивосток, где встретился с директором центра развития зимних видов спорта города Цицикар Чэнем Гуанхуа и председателем Харбинской компании по культуре и спортивным коммуникациям Му Цзянем. Стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества, обмена опытом и проведения турниров среди студенческих команд на регулярной основе.

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