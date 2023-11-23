«Он хоккеист уровня Зала славы». Форвард «Питтсбурга» оценил игру Малкина

Форвард «Питтсбурга» Райлли Смит высоко оценил мастерство нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина. В нынешнем сезоне россиянин сыграл 18 матчей, забросил девять шайб и отдал девять голевых передач.

«Он великолепно играет в контратаках и при атаках с численным преимуществом. До игры с ним я не осознавал, что он всегда ищет открытый лёд, а не самый быстрый путь к воротам. Он отличный игрок, умеющий обманывать и создавать больше пространства для себя.

Он не зря сыграл много игр в НХЛ. Не зря у него много очков в НХЛ. Он хоккеист уровня Зала славы. Это происходит из-за того, что он универсальный игрок. Вот кто он», — цитирует Смита пресс-служба клуба.

После 18 матчей текущего сезона «Питтсбург» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ.