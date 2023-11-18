Кто-то получит свои места сразу после завершения карьеры, а ещё пара игроков под вопросом. Чьи заслуги закрепят навечно? Есть неожиданности!

Не только Овечкин и Малкин. Сразу девять российских хоккеистов будут введены в Зал славы

Многие болельщики и эксперты ежегодно любят делать предсказания о том, кто будет следующим кандидатом на введение в Зал хоккейной славы. Особенно в период награждений спортсменов. Вот и журналист ESPN Грег Вышински не отказал себе в этом удовольствии, составив свой топ таких претендентов.

Обозреватель сосредоточился только на действующих игроках, которые могут быть введены в Зал славы в будущем. Вышински разделил весь список на ряд категорий — по степени уверенности в том, получит ли хоккеист своё место в Зале, и когда это произойдёт. Практически в каждую вошли российские хоккеисты. Суммарно в рейтинг попали сразу девять игроков. Аж девять активных российских хоккеистов получат или могут получить место в Зале славы!

Кто туда попал и что о них написал Вышински?

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Александр Овечкин

Сидни Кросби

Сид привёл «Питтсбург Пингвинз» к трём победам в Кубке Стэнли и забил второй по значимости гол в истории канадского международного хоккея (в овертайме финала Олимпийских игр — 2010 с США), выиграв за эти годы несколько золотых медалей. На его счету 1517 очков за карьеру. Он, скорее всего, попадёт в десятку лучших за всё время.

Можно утверждать, что Овечкин должен быть в Зале славы независимо от того, побьёт ли рекорд Гретцки по голам или нет. Он — второй за всю историю по количеству голов в эпоху, когда забивать было значительно сложнее, чем во времена, когда Гретцки установил свой рекорд — начиная от вратарей и заканчивая уровнем защиты. Сказать, что он лучший снайпер в истории НХЛ, — это не просто снобизм поколений.

Зал хоккейной славы — это место, где прославляется история игры и людей, которые её создали. С этой точки зрения Кросби и Овечкин были двумя наиболее важными игроками для развития НХЛ со времён Гретцки. Их соперничество как диаметрально противоположных сил подогрело интерес к лиге после того, как отменённый сезон резко его снизил. Они вдохновляли хоккеистов, развлекали болельщиков и определяли спорт на протяжении более 15 лет. Любителям хоккея посчастливилось испытать всё это.

Сидни Кросби и Александр Овечкин Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Закреплены навечно

Евгений Малкин;

Марк-Андре Флёри;

Виктор Хедман;

Эрик Карлссон;

Анже Копитар;

Брэд Маршан;

Коннор Макдэвид;

Патрик Кейн;

Стивен Стэмкос.

Пол Пидьютти из Adjusted Hockey использует свою собственную методологию для определения, достоин ли кандидат введения в Зал славы. Благодаря этому он определил 41 игрока, чьи достижения на льду позволяют им войти в список главных кандидатов — или «величайших среди величайших».

Наряду с Кросби и Овечкиным в элитную группу Пидьютти попали два игрока из приведённого выше списка: Малкин и Макдэвид.

Малкин занимает 18-е место за всю историю по среднему количеству очков за матч (1,16). У него на полке с трофеями стоят «Колдер Трофи», «Харт Трофи», два титула лучшего бомбардира и «Конн Смайт». Он может не всегда попадать в списки топ-100 лучших в НХЛ, но это лишь одна из причин, по которой окончательное закрепление его величия будет ещё более сладким, ведь Малкин наконец получит почести, которых заслуживает.

Евгений Малкин Фото: Getty Images

На пути

Если говорить о среднем количестве очков за матч, то речь зайдёт о Кучерове, который занимает пятое место среди действующих игроков по этому показателю, и о Маккинноне, который на четвёртой строчке с сезона-2017/2018, когда вышел на пиковый уровень. Маккиннон завоевал Кубок Стэнли. На счету Кучерова два Кубка и один из самых выдающихся сезонов с «Харт Трофи» (2018/2019) на нашей памяти за последнее время.

Товарищ Кучерова по команде Василевский взбирается всё выше в гонке лучших вратарей по количеству побед в лиге. Андрей становился лучшим в НХЛ в этой категории пять из шести последних сезонов. У него есть «Везина», «Конн Смайт» и репутация одного из лучших вратарей НХЛ в плей-офф в истории.

К концу сезона Бобровский должен войти в топ-20 лучших по количеству побед за всю историю. На счету вратаря «Пантерз» две «Везины». С 1981 года в Зал славы не ввели только одного вратаря, выигрывавшего несколько «Везин» — бывшую звезду «Бостона» Тима Томаса.

Ветеранские «может быть»

Артемий Панарин;

Никлас Бекстрём;

Брент Бёрнс;

Джефф Картер;

Клод Жиру;

Роман Йози;

Крис Летанг;

Фил Кессел;

Райан О'Райлли;

Джо Павелски;

Райан Сутер.

Из всех представителей этой категории Панарин быстрее остальных двигается вверх. Он находится недалеко от первой пятёрки по среднему количеству очков за матч среди действующих игроков, так что Хлебушек может улучшить свой показатель в 685 очков в 604 матчах. Но ему только что исполнилось 33 года, что делает его практически древним по сравнению с представителями следующего уровня.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

Возможно, в лучшие времена

Кирилл Капризов;

Себастьян Ахо;

Александр Барков;

Адам Фокс;

Джек Айкел;

Митчелл Марнер;

Элиас Петтерссон;

Брейден Пойнт;

Микко Рантанен;

Марк Шайфли;

Тейдж Томпсон;

Мэттью Ткачук.

Вратарские тайны

Зал хоккейной славы непредсказуем в плане своего подхода к голкиперам. Он быстро ввёл таких легендарных вратарей, как Мартин Бродо, Хенрик Лундквист и Роберто Луонго, которые были приняты в Зал в первый год своего участия в номинации. Но победителям в 2023 году Майку Вернону и Тому Баррассо пришлось ждать 18 лет. Что с Роги Вашоном, введённым в Зал славы в 2016 году? Последний раз он играл в сезоне-1981/1982. Опять же, вы всё понимаете.

Ни у кого, кроме Куика, здесь нет Кубка Стэнли, но Хеллебайк и Шестёркин выигрывали «Везину». Очевидно, мы увидим, где эти трое окажутся с точки зрения статистики в ближайшие несколько сезонов, но они могут получить свои места — при условии, что отборочная комиссия когда-нибудь решит рассмотреть их случаи.

Илья Сорокин и Игорь Шестёркин Фото: Getty Images

Категория до 24 лет

Коннор Бедард;

Расмус Далин;

Миро Хейсканен;

Джек Хьюз;

Куинн Хьюз;

Джейсон Робертсон;

Тим Штюцле;

Брэди Ткачук.

(В этой категории нет россиян. — Прим. «Чемпионата»)

Бонус

Мы решили не ограничиваться только россиянами и также привести слова Вышински о нескольких хоккеистах — о звёздном Конноре Макдэвиде и, кажется, уже почти завершившем карьеру Никласе Бекстрёме.

«В свои 26 лет Макдэвид уже «забил» своё место в Зале славы. Его первые восемь сезонов в лиге проходят на уровне явного доминирования Гретцки или Марио Лемье: пять титулов лучшего бомбардира и одно звание лучшего снайпера, трижды он был признан MVP сезона, четырежды — игроком года по версии NHLPA. У него нет Кубка Стэнли, и у него никогда не было шанса побороться за олимпийскую медаль, но у него есть золото взрослого чемпионата мира, а также чемпионатов мира до 18 и до 20 лет», — пишет Вышински о Макдэвиде.

Коннор Макдэвид Фото: Getty Images

«Возможное введение Бекстрёма в Зал славы стало темой разговоров, когда он прервал выступление за «Кэпиталз» из-за травмы. У него потрясающие показатели: 1033 очка в 1105 матчах, большая часть из которых — в роли подносчика снарядов для Овечкина. Он никогда и близко не подбирался к «Селке Трофи», несмотря на то что был одним из лучших двусторонних центральных нападающих в НХЛ. Бекстрём легко мог попасть в ту категорию «недооценённых в своё время» игроков Зала славы, которых начали номинировать только спустя несколько лет после того, как стало возможным приглашать их для участия в борьбе за место в Зале».