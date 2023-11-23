Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Сочи» Михаил Бердин: против СКА у меня двойная заряженность

Вратарь «Сочи» Михаил Бердин: против СКА у меня двойная заряженность
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь ХК «Сочи» Михаил Бердин рассказал о принципиальности игр со СКА и ответил на вопрос о большом количестве голкиперов в армейском клубе.

«С кем интересно зарубиться? С Максимом Дорожко. В СДЮШОР он был моим бэкапом. Редко [бывает], когда из одного выпуска выходит два вратаря КХЛ. Довольно интересно было с ним сыграть. Не скрываю, что против СКА у меня двойная заряженность.

Именно эта заряженность конвертировалась в 50 сейвов против питерского клуба? Скорее не в 50 сейвов, а в то, что у нас две из двух побед над СКА в этом сезоне.

В Санкт-Петербурге невероятная вратарская текучка — это какая-то особая аура, многотонное давление? Явного первого номера там нет — такого, который взял бы на себя эту роль. Раньше эту позицию в СКА занимали легионеры», — сказал Бердин в интервью пресс-службе КХЛ.

Материалы по теме
Фото
Президент ФХР Владислав Третьяк сделал фото со своим внуком Максимом — вратарём «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android