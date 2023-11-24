Цветков — о своей текущей работе в «Полёте»: цель — добраться до Высшей лиги

Обладатель Кубка Гагарина, президент ХК «Полёт» Алексей Цветков рассказал о своей работе в хоккейном клубе из Рыбинска.

«Работаю с молодыми ребятами. Мы государственная, а не частная команда. Нам помогает глава города Дмитрий Рудаков. Губернатор выделил нам денежные средства на три сезона. Уже два года руковожу командой. Конечно, в первый год пришлось тяжеловато, но мы сразу же выиграли чемпионство, а в том году проиграли в финале.

Нам не на что жаловаться. В любом случае у нас есть всё необходимое. Конечно, всегда бы хотелось большего, но мы рады тому, что есть. В начале сезона было пять травмированных и двое дисквалифицированных, но в целом с составом у нас полный боекомплект. Посмотрим, что будет весной. Задача – выигрывать в марте и апреле.

Вообще у нас есть цель – потихоньку добраться до Высшей лиги. Но это всё зависит от финансирования, а вы знаете, что сейчас происходит. Наше стремление – найти необходимый бюджет, который нужен для ВХЛ. За эти два года нам всем удалось провести хорошую работу – и областному руководству, и руководству клуба, и тренерскому составу.

В скором времени в Рыбинске будет строиться второй дворец, уже выделены средства, и в феврале 2024 года начнётся строительство. Сдача намечена на 2025-й. Считаю, что мы двигаемся в правильном направлении.

Хочется, чтобы у ребят было стремление и была цель, куда нужно идти. В любом случае в регионах очень много мальчишек, хоккей стал дорогостоящим видом спорта, многие уезжают в другие регионы, и хочется хоть чем-то помочь тем, кто горит желанием заниматься любимым видом спорта», — сказал Цветков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.