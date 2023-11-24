Алексей Цветков назвал две команды КХЛ, которые он хочет увидеть в финале Кубка Гагарина

Обладатель Кубка Гагарина, президент ХК «Полёт» Алексей Цветков рассказал, какие команды хотел бы увидеть в финале КХЛ.

«Постоянно слежу за КХЛ. У нас постоянно осуществляется нарезка и делаются видеообзоры матчей КХЛ, того, как мы хотим играть, на примере более профессиональной лиги, той, где ребята умеют намного больше, нежели пока наша молодёжь. Стремимся подражать некоторым клубам.

Назвать эти клубы? Мы с тренерским штабом придерживаемся того, как играет «Торпедо» и «Северсталь». Это не примеры. Это именно настоящий хоккей, а не мучения. Они получают удовольствие от игрового процесса. Как в своё время говорил Ишматов: «Ребят, вы должны получать удовольствие от того, как вы отдали пас и как вы забили. А не от того, как швырнули гранату и побежали за ней». Вот мы за то, чтобы играть в комбинационный хоккей. Как по мне, так «Торпедо» и «Северсталь» показывают правильный хоккей.

Хочу, чтобы две эти команды оказались в финале. Для того чтобы переменился стереотип хоккея из определённого вот в такой. Очень приятно слушать таких тренеров, как Ларионов. Он по мелочам разжёвывает игру. У них самые молодые команды, и они находят к ним подход», — сказал Цветков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.