«Двоякие впечатления». Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов — о победе над «Авангардом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:1).

«Приятно вернуться домой после долгой выездной серии. Здорово играть перед нашими болельщиками, которые великолепно поддерживали нас, в том числе в сложные моменты, когда играли в меньшинстве. По матчу двоякие впечатления. Начало было хорошим, отличный прессинг, контроль шайбы. В третьем периоде пошли удаления, поэтому игра сломалась. У «Авангарда» с их игрой в большинстве были хорошие возможности вернуться. Отмечу ребят, которые играли в меньшинстве и ловили шайбы на себя, Александр Самонов был великолепен, он держал команду.

Разные команды, когда «Салават» не фолит и когда «Салават» удаляется? Согласен, были очень лёгкие удаления. Оправданные удаления – когда ты спасаешь опасный момент, когда выход «в ноль» и когда заступаешься за товарища. Остальное, особенно в зоне атаки и в средней зоне, – это неправильные удаления. Если мы хотим что-то выиграть, нам надо это подтянуть. Игра может поменяться в каждую секунду, нарушается ритм игры. Это мы можем исправить.

У «Авангарда» была 10-матчевая победная серия, делали на этом акцент? Нет, мы этого не опасались, но готовились. Мы знаем, что соперник был на ходу, их тройка лидирует по статистике в лиге. Если дать этим ребятам время и пространство, а также большинство, то можно огрести большие проблемы. Поэтому акцентировали внимание не давать им шайбу, чтобы у них не было времени начать атаку.

Как принимали решение отправить Алексея Пустозёрова в «Торос»? Это было запланировано, у «Тороса» четыре домашние игры с хорошими командами. Мы хотели, чтобы Алексей поехал и поиграл как можно больше, почувствовал уверенность и игровой ритм.

Игра Данила Алалыкина в первом звене после травмы? Неплохо, но всегда есть место для совершенства. Я не сомневаюсь в его способностях, мне всё нравится, но я знаю, что он может большее. У него была череда травм, не позволявшая войти в ритм. Надеюсь, что он будет прибавлять.

Как состояние Сергея Шмелёва? Он тяжело переболел, сейчас он приступил к тренировкам в щадящем режиме. Мы знаем его сильные стороны, но сейчас такой хоккей – надо двигаться, работать, держать борьбу. Акцентировали внимание на эти компоненты.

Почему не удаётся команде выдерживать стабильный уровень? Нам есть над чем работать. Хотелось бы стабильности, но в этом и заключается уровень команды. Когда мы работаем, когда у нас хорошая самоотдача, нам получается держать свой уровень. На мой взгляд, когда ты играешь много игр через день, работаешь на максимум, вопрос в том, насколько долго ты можешь выдержать эту концентрацию.

Как можно прокомментировать итоги половины чемпионата? Я бы сказал, что неплохо, но всегда есть что улучшить.

Матвей Гуськов забросил дебютную шайбу, что ему пока мешает раскрыть свой потенциал? Он ответственный парень, и когда у него что-то не идёт, на него давит этот груз. Ему надо справиться с этим давлением, быть уверенным в себе. Груз с него спал, он может заиграть более раскованнее», — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».