«Всегда есть план Б». Ротенберг – о целесообразности вызова Голдобина и Порядина в сборную

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашней победы над московским «Спартаком» (3:2) высказался о целесообразности вызова нападающих красно-белых Николая Голдобина и Павла Порядина без Ивана Морозова в сборную «Россия 25».

«Целесообразно ли приглашать Голдобина и Порядина в сборную без Морозова? Вы же знаете, что Порядин играл за сборную «Россия 25» на победной серии, внёс вклад в победы. Втроём они сильнее, чем вдвоём? У нас всегда есть план Б. Да, к сожалению, бывают травмы, у нас тоже много травм. Задача тренерского штаба – найти связки, иметь резервы, планировать длинную дистанцию. Мы рассчитываем на всех, кто в списке. Ещё есть время посмотреть, изучить. Смотрим все смены, нарезки. Порядина мы хорошо знаем, уже отлично с ним отработали, он знает все требования, всю систему. Здесь никаких вопросов нет. С Савиковым мы уже не раз работали в сборной, хорошо знаем его лучшие качества. Время покажет, игра покажет. Главное, чтобы все были здоровы, а ближе к турниру решим окончательный состав. Лучшие будут играть, только на победу», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.