«У меня комментариев нет». Жамнов — на вопросы о сборной «Россия 25»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от СКА (2:3) ответил на вопрос о приглашении игроков красно-белых в состав «России 25» на Кубок Первого канала.

«Вызвал бы на месте Ротенберга Порядина и Голдобина без Морозова? Вы понимаете, что это неэтичный вопрос? Есть тренер сборной… Это провокационный вопрос? Ну, молодцы. У меня комментариев нет. Мы сейчас разговариваем об игре «Спартака» и СКА, а не об игре сборной — кто поедет, а кто нет. Есть тренерский штаб, который будет выбирать. Есть расширенный список — когда придёт список и будут вызывать игроков, вы, наверное, одним из первых в газетах всё прочитаете. Я даже вторым прочитаю, потому что особенно прессу не читаю», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.