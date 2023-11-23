Кудашов: Крикунов поехал в Питер с конкретной целью. Он никуда не девается

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Торпедо» (3:2) рассказал о назначении Владимира Крикунова наставником клуба ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург.

«Назначение Крикунова в «Динамо» (Санкт-Петербург)? Давайте я вам всё по ступенькам разложу. Владимир Васильевич туда поехал с конкретной целью, подправить ситуацию, помочь, научить, поменять, и всё прочее. Мы только что с ним разговаривали и до этого с ним разговаривали, он никуда не девается, он с нами, контролирует, помогает, советует, как хотите, так и называйте. Там он выправит то, что происходит.

По нашим игрокам он всё знает, кто и что у нас, кому нужна игровая практика, кому нужно добавлять. Сейчас у нас Моторыгин поедет туда на несколько игр за игровой практикой. Сейчас мы будем смотреть, потому что у нас не так много людей, но теперь мы можем реально обмениваться игроками и понимать, в какие руки они поступают», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.