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Порядин о просмотре гола Локтионова: клюшка на уровне плеча шла. Думал, что смотрят другое

Порядин о просмотре гола Локтионова: клюшка на уровне плеча шла. Думал, что смотрят другое
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Нападающий московского «Спартака» Павел Порядин рассказал о просмотре арбитрами заброшенной шайбы Андрея Локтионова во втором периоде игры со СКА.

«Не было опасений, что отменят гол Локтионова? Нет. Бывают какие-то моменты, когда чувствуешь, что высоко клюшкой сыграл. Сегодня понимал на 100%, что клюшка на уровне плеча была. Вообще думал, что смотрят другой момент», — сказал Порядин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в Санкт-Петербурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

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