Р. Ротенберг: хоккей – командная игра. «Эдмонтон» с лучшим игроком мира не может выиграть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашней победы над московским «Спартаком» (3:2) рассказал, за счёт армейский клуб стал лучше играть и оценил тот факт, что он обошёл Олега Знарка по количеству матчей во главе клуба из Санкт-Петербурга.

«Не считаю, что «Спартак» преобразился. Они всегда очень хорошо играли, очень тяжёлые были игры с ними и в прошлом сезоне. Просто у них сейчас новые ребята, которые хорошо используют контратаки. Вот и всё. У нас все соперники – главные раздражители. Каждую игру нужно делать шаг вперёд. Мы с уважением относимся к каждому сопернику.

За счёт чего СКА прорвало? Работа и дисциплина. Что касается тренировочного процесса, у нас все тренировки проходят на очень высоком уровне. Работаем над реализацией, стали реализовывать свои моменты. Но можем ещё лучше реализовывать и не допускать ошибок. Соперники ждут наших ошибок. Будем стремиться, чтобы не делать ошибок, но они бывают. Усилили все линии, а если огласить наш список травмированных, то там очень серьёзные ребята. У нас большой потенциал. Мы не смотрим турнирную таблицу, какие-то серии, просто готовимся к следующей игре, смене, тренировке. От хоккея надо получать удовольствие, и в нашем коллективе все получают огромное удовольствие от своей работы. Поэтому мы и побеждаем.

У нас четыре сильных вратаря. «Вегас» выиграл Кубок Стэнли четвёртым вратарём. Такие нагрузки на вратарей в этом сезоне, игры через день. Это и для полевых тяжело, многие получают травмы. Конечно, можно сказать, что мы очень довольны вратарской линией. И Серебряков, и Матсссон, и Мойсевич, и Плешков, все достойные вратари, честные ребята, которые трудятся на тренировках. Мы поменяли весь тренерский штаб по работе с вратарями, и рады, что у нас есть сильный тренерский штаб. Надо отметить все службы, все работают круглосуточно.

Игра покажет. Посоветуемся с тренерами, обсудим, с Никитой тоже поговорим. Он же не железный человек, должен иногда восстанавливаться. Зачем рисковать его здоровьем. Конечно, мы рады, что у нас такие ребята в команде.

Я обошёл Знарка по количеству матчей во главе СКА? С большим уважением отношусь ко всем тренерам, с кем работали за эти годы и много выиграли. И к Знарку, и к Быкову, и к Захаркину – ко всем, с кем работали. Сейчас у нас в штабе Юрзинов, Брагин, они делятся опытом. То, что мы прошли вместе – и горькие поражения были, и победы. И победа в Кубке Гагарина, и победа на Олимпиаде в Корее совместная. Хоккей – это коллективный труд. Возьмите пример «Эдмонтона», он, имея в составе лучшего игрока мира Макдэвида, не могут выиграть ни одного матча. Потому что хоккей – командная игра, и можно выиграть только коллективно. А что касается моих личных достижений, то думаю, всё ещё впереди», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.